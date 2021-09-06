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"ديدي" الصينية تدخل الشرق الأوسط من بوابة مصر.. منافسة حامية مع "أوبر"

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شركة ديدي الصينية للنقل التشاركي
شركة ديدي الصينية للنقل التشاركي
أوبر

"ديدي" الصينية تدخل الشرق الأوسط من بوابة مصر.. منافسة حامية مع "أوبر"

الشركة الصينية ستقدم قسائم مجانية للمستخدمين الجدد

دبي - العربية.نت

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أطلقت شركة ديدي (DiDi)، وهي منصة صينية لتكنولوجيا النقل، خدماتها رسميًا في منطقة الشرق الأوسط، وستبدأ تقديم خدمات "وصلني" و"وصلني بلس" و"ديدي إكسبرس" في مدينة الإسكندرية في 13 سبتمبر الجاري، حسب بيان.

تمتلك "أوبر" حصة 12% في "ديدي" الصينية، ما يجعلها ثاني أكبر مستثمر في الشركة بعد سوفت بنك، بحسب تقرير لـCNBC.

وتعد "ديدي" واحدة من كبرى الشركات الصينية، وتسعى حكومة بكين للسيطرة عليها من خلال استثمار شركات تابعة للدولة.

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ومن المتوقع أن يسهم دخول عملاق النقل الذكي الصيني في زيادة المنافسة بالسوق المصرية، خاصة بعد دخول التطبيق الروسي "إن دريفر" مؤخراً، وهو ما يحد من سيطرة "أوبر" بعد استحواذها على "كريم".

قالت "ديدي" إنها ستقدم باقة ترحيب قيمتها 150 جنيهاً تشمل قسائم خصم للمستخدمين الجُدد، كما ستقدم رحلات مجانية بقيمة 25 جنيها كل خميس لمدة 4 أسابيع لعملائها.

وأضافت الشركة أنها لن تحصل من السائقين على أي رسوم خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق الخدمة، مع منح السائقين مكافأة مالية إذا قام بـ 10 رحلات خلال الأسبوع الأول من التسجيل، كما يحصل السائق على مكافأة بقيمة 25 جنيهاً عن كل دعوة مُستخدم جديد ناجحة، بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه "الكابتن" عندما يُحقق عدداً معيناً من الدعوات ويحصل على حزمة ترحيب (150 جنيهاً من القسائم).

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