هيئة الأسواق الإماراتية توافق على اندماج إعمار العقارية و"مولز"

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز.

وقالت الشركتان في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إن الاندماج المُقترح يحظى بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة إعمار العقارية وإعمار مولز، ويمثلها أعضاء مجلس إدارتها المستقلين، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة إعمار العقارية كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضمن الموقع الاستراتيجي لكل من إعمار العقارية وإعمار مولز لاغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للمساهمين.

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وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون.

بموجب الدمج سيحصل مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم إعمار مولز، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق إعمار مولز في مطلع مارس 2021، والذي يمثل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الشهر السابق التاريخ 1 مارس 2021.

كما يمثل ذلك علاوة بنسبة 3.5% على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021.

ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز.

ومن المقرر بتاريخ 9 سبتمبر 2021 أن يمرر مجلس إدارة شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز قرارا بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي سيعقد حضورية وأيضا عن بعد وإلكترونياً في 10 أكتوبر 2021.

ومع مراعاة تحقيق شروط الاندماج ومع تاريخ نفاذ الاندماج، فإن أصول والتزامات إعمار مولز، بما في ذلك حقوق والتزامات إعمار مولز بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلقة بشهادات ائتمان شركة إعمار للصكوك المحدودة والبالغ قيمتها 750 مليون دولار أميركي تستحق عام 2024 سوف تنتقل إلى شركة إعمار العقارية مقابل إصدار أسهم جديدة في إعمار العقارية لصالح مساهمي إعمار مولز الحاليين باستثناء إعمار العقارية، وكخطوة لاحقة ستعاد هيكلة أصول شركة إعمار مولز ليتم تحويلها لصالح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، مع تولي الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من شركة إعمار العقارية.

ومن المتوقع اكتمال الاندماج قبل نهاية العام 2021.