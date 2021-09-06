"الخريف" توقع 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية بـ316.6 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن توقيع عدد 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية ‬وذلك لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد نحو 316.6 مليون ريال، ومدته 36 شهراً.

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وتتوزع مناطق منها منطقة الرياض وذلك في وحدة أعمال مدينة الرياض، ومنطقة الرياض الوحدة الجنوبية، ومنطقة الرياض الوحدة الشمالية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة وحدة أعمال جدة، والمنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل بالإضافة إلى منطقة تبوك.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات المتعلقة بهذه الاتفاقيات تتعلق بشكل مباشر على الطلب الفعلي لتوصيلات المياه وتوصيلات مياه الصرف الصحي الجديدة من قبل المستخدم النهائي وتعميد الأعمال من قبل العميل شركة المياه الوطنية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.‬‬‬

ويتوقع الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها المشروع في الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.