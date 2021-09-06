"تسلا" تحصل على أموال ألمانية بـ 1.14 مليار يورو

من المقرر أن تتلقى شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، دعمًا بقيمة 1.14 مليار يورو (1.35 مليار دولار) من الحكومة الألمانية، موجهاً لمصنع خلايا البطاريات في Gruenheide، وفقًا لما ذكرته صحيفة Der Tagesspiegel الألمانية، دون أن تحدد من أين حصلت على هذه المعلومات.

قالت الصحيفة إنه تم الاتفاق على التمويل، حيث سيشهد حصول صانع السيارات الكهربائية الأميركي على ما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي الأموال من برنامج حكومي بقيمة 2.9 مليار يورو، لدعم مشاريع خلايا البطاريات في ألمانيا.

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وقالت وزارة الاقتصاد الفيدرالية للصحيفة، إن عملية تحديد مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه تسلا لم تنته بعد، مضيفة أن "إصدار القرار مخطط له في الربع الرابع".

وأضافت الصحيفة أن الوزارة تتوقع استثمار ما مجموعه 5 مليارات يورو في مصنع البطاريات الواقع شرق برلين، من أجل خلق حوالي 2000 وظيفة محتملة.