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"تهامة" تُعين "فالكم المالية" مستشاراً لعملية تخفيض وزيادة رأس المال

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تهامة
تهامة للإعلان
سوق السعودية

"تهامة" تُعين "فالكم المالية" مستشاراً لعملية تخفيض وزيادة رأس المال

الزيادة ستتم عبر الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، تعيين شركة "فالكم للخدمات المالية" مستشاراً مالياً لتنفيذ عملية تخفيض رأس المال ثم زيادته وإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وأوصى مجلس إدارة "تهامة" في يوليو الماضي بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثم زيادته.

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وذكرت الشركة أن رأس المال قبل التخفيض يبلغ 175 مليون ريال، وسيكون بعد التخفيض 100 مليون ريال، بنسبة تخفيض 42.9%.

ويبلغ عدد أسهم تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، قبل تخفيض رأس المال 17.5 مليون سهم، مقارنة بعدد 100 مليون سهم بعد التخفيض، وذلك بإلغاء 7.5 مليون سهم.

وأوضحت "تهامة" أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 50 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون ريال، بدلاً من 100 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

وتكون زيادة رأس المال عبر إضافة 5 ملايين سهم، مشيرة إلى أن سبب زيادة رأس المال هو سداد التزامات مالية حكومية.

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