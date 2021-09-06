"مصر كابيتال" للعربية: نستهدف 1.5 مليار جنيه عبر صندوق أدوات الدين

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، خليل البواب، أن إطلاق الشركة صندوق استثمار في أدوات الدين بحجم مبدئي 100 مليون جنيه، يكمل الهدف الاستراتيجي للشركة للمساهمة في تطوير سوق أدوات الدين في مصر.

وأضاف البواب في مقابلة مع "العربية" أن الشركة بدأت في إصدارات صناديق السيولة، فوجدت سوقا جاذبة للمستثمرين بمختلف أنواعهم، بهدف الاستثمار في صناديق أدوات الدين، وكان الإقبال كبيرا جدا منذ فتح باب الاكتتاب على الصندوق للوصول به إلى 100 مليون جنيه، ولدينا خطة للوصول إلى 1.5 مليار جنيه.

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وأوضح أن مميزات الصندوق أن يتيح اكتتاب يومي واسترداد شهري مع مساحة للقيام بتوزيعات شهرية للمستثمرين، وهو مفتوح للمصريين والأجانب من الأفراد والشخصيات الاعتبارية والشركات وغيرها، وسيقوم بالاستثمار في أدوات الدين، ولديه فرصة للاستثمار في آجال أطول.

وبين أن صناديق السيولة، بحد أقصى 13 شهرا والمتوسط المرجح للمحفظة 150 يوما، أما صناديق أدوات الدين لديه استثماراته المستهدفة 51% منها لا تقل آجالها عن سنة ونصف فأكثر، ولدينا فرص في سوق السندات المصري، ويمكننا تقديم منتج متميز عن صناديق السيولة، بجانب مميزات سهولة الاكتتاب.

وأشار إلى رغبة قوية لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري، بحجم يتخطى 33 مليار دولار وفق أحدث البيانات، ولهذا يتقبل هؤلاء المستثمرون حجم المخاطر في هذه السوق المصرية من السندات والأدوات.

أما فيما يتصل بإصدارات الشركة، لفت البواب إلى محدودية الطروحات، في اكتتابات البنوك والصناديق المصرية، فلم يكن لدى المستثمرين الأجانب للدخول بها، وهذا يسلط الضوء على ضرورة تطوير سوق ثانوية لتكون مخرجاً له من السوق، وعليه تكون هذه السوق الثانوية عامل جذب، ويجب أن تكون سوقا قوية.

كان بنك مصر وشركة مصر كابيتال أعلنا فتح باب الاكتتاب في صندوق استثمار شركة مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين بحجم مبدئي 100 مليون جنيه، علما أن الشركة تمتلك محفظة استثمارات تتعدى قيمتها اثني عشر مليار جنيه في مجالات عدة أبرزها البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات.

من ناحية اخرى كشفت "مصر كابيتال" عن بدء منصة "نايل مصر Healthcare الجولات الترويجية لجمع رأس المال واستهداف تنفيذ الإغلاق الأولى خلال الربع الأول من العام المقبل بقيمة مليار جنيه، بجانب رفع رأس المال إلى 6 مليارات جنيه خلال سنتين إلى أربع سنوات.