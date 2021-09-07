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أرباح أسمنت الرياض ترتفع 32% إلى 160 مليون ريال بالنصف الأول

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شركة الأسمنت الأبيض السعودي
أسمنت الرياض- الأسمنت الأبيض السعودي سابقاً
سوق السعودية

أرباح أسمنت الرياض ترتفع 32% إلى 160 مليون ريال بالنصف الأول

بسبب زيادة المبيعات

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 32.19% ليصل إلى نحو 160.39 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 121.33 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية، رغم ارتفاع مصاريف الزكاة.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة نحو 401.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2021، مقارنة بنحو 298.88 مليون ريال في النصف الأول من 2020، بزيادة 34.3%.

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كان صافي ربح شركة أسمنت الرياض، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 15.7% خلال العام 2020، ليصل إلى 219.95 مليون ريال، مقابل 190.04 مليون ريال في 2019.

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