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الخليج للتأمين تستحوذ على كامل أسهم "أكسا الخليج" في البحرين

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أكسا للتأمين التعاوني
أكسا للتأمين التعاوني
سوق السعودية

الخليج للتأمين تستحوذ على كامل أسهم "أكسا الخليج" في البحرين

الشركة المستحوذ عليها تمتلك 32% من أكسا للتأمين التعاوني

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني، إتمام بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط القابضة في الشركة والبالغة 18%، إلى شركة أكسا للتأمين "أكسا الخليج"، بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن "مجموعة الخليج للتأمين" أتمت الاستحواذ على 100% من رأسمال شركة أكسا الخليج في البحرين، والتي تمتلك بدورها 32% من رأسمال شركة أكسا للتأمين التعاوني، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أنه بموجب ذلك ستملك "مجموعة الخليج للتأمين" 50% من أسهم شركة "أكسا للتأمين التعاوني"، وذلك بشكل غير مباشر.

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وتابعت الشركة: "لا يوجد أثر مالي جوهري يذكر نتيجة للمعاملات".

وفي بيان منفصل، أعلنت أكسا للتأمين التعاوني، عن تغيير حاصل في عضوية مجلس إدارتها نتيجة إتمام مجموعة الخليج للتأمين الاستحواذ على 100% من رأس مال شركة أكسا الخليج في البحرين.

وأفادت الشركة بأنه على إثر ذلك تقدم ممثلو شركة أكسا للتأمين في البحرين وممثلو شركة أكسا البحر المتوسط القابضة باستقالاتهم من عضوية مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني، وتم تعيين ممثلين عن مجموعة الخليج للتأمين في مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني.

وفي نوفمبر 2020، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن توقيع اتفاقية مع شركة AXA للاستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة الخليج، وتشمل الاتفاقية حصة شركة AXA في أكسا الخليج (البحرين، الإمارات العربية المتحدة، عمان وقطر)، وشركة أكسا للتأمين التعاوني (السعودية) وشركة تأمين أكسا الهلال الأخضر (الإمارات العربية المتحدة).

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستحوذ مجموعة الخليج للتأمين على كافة أعمال AXA في منطقة الخليج، مقابل مبلغ قدره 474.75 مليون دولار متضمنة حصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو (YBA KANOO)، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع التأمين في المنطقة.

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