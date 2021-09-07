الوطنية للإسكان السعودية للعربية: نستهدف 300 ألف وحدة خلال 5 سنوات

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC) في السعودية، محمد البطي، في مقابلة مع "العربية" استهداف الشركة لتوفير 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة، بمختلف أوجه التعاون، مع الجهات الحكومية ومع المطورين من القطاع الخاص.

وأوضح البطي أن الوطنية للإسكان -المطور الوطني السعودي- ساهمت خلال المرحلة الماضية، بتوقيع اتفاقيات شراكات لأكثر من 107 مشاريع توفر أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية، على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص بدعم كبير من الشركة.

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كما عملت الشركة على تطوير الأراضي الوزارية بمختلف مناطق المملكة، على مساحات تتجاوز 300 مليون متر مربع جرى توزيع منها ما يتجاوز 120 ألف قطعة أرض على المستفيدين من خدمات الإسكان.

وعبر عن استعداد (NHC) لمواصلة العمل بنفس المنهجية، لدعم وتمكين المطورين وضخ المزيد من المخزون العقاري، و"لدينا خطة لضخ 300 ألف وحدة، بالشراكة مع المطورين، وليصل إجمالي العرض في الرياض إلى 147 ألف وحدة سكنية".

وأفاد بأن (NHC) حققت زيادة كبيرة في المعروض العقاري لعام 2021، حيث ضخت إلى السوق أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة، وتأتي الزيادة مع توجه الشركة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مجتمعات عمرانية حديثة.

وقال البطي إن (NHC) تقود تطوير الضواحي الكبرى في السعودية كضاحية الجوان شمال الرياض وضاحية خيالا بجدة، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتميز بجودة الحياة.

رفع تملك السعوديين

وتسعى الشركة إلى رفع نسب تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70% وفق رؤية السعودية 2030.

وتعمل الوطنية للإسكان (NHC) على تحقيق هذه الجودة من خلال بنية تحتية قوية وفق المعايير العالمية، إضافة إلى إتاحة خدمات متكاملة تجعل من هذه المجتمعات أكثر رفاهية لساكنيها.

وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بالجانب البيئي في المجتمعات التي تطورها وتعمل على زيادة المساحات الخضراء، بحيث أصبح "مسكنك وأكثر" مفهوماً يحصل منه المستفيد على مزايا مختلفة تجعله يشعر بتكامل المجتمع المحيط مع احتياجاته.