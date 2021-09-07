متاجر إيكيا تعاني نقصا 10% في المنتجات بسبب سلاسل الإمداد

تعاني شركة إيكيا في أيرلندا نقصا يصل إلى 10% في المنتجات بسبب مشكلات في عمليات النقل وعدم توافر المواد الخام وسلاسل الإمداد.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة بأن ارتفاع الطلب من قبل العملاء قد زاد من الضغوطات على خطوط الإنتاج، حيث يقضي الناس وقتًا أطول في منازلهم، الذي أثر على توافر المخزون في بريطانيا أيضاً.

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وكانت إيكيا تضررت من تعليق مرور السفن في قناة السويس المصرية في مارس 2021، مما تسبب في اضطرابات لسلسلة توريد الشركة.

وأكد المتحدث باسم شركة البيع بالتجزئة السويدية العملاقة حينها، عن وجود حاويات بها منتجات إيكيا على متن السفن التي تنتظر المرور واستئناف المسار نحو الوجهات عبر قناة السويس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحاويات المملوءة بمنتجات "إيكيا" على متن السفن المعلقة في قناة السويس يمكن أن "تخلق قيوداً على سلسلة التوريد الخاصة بنا".