أسمنت الرياض تقرر توزيع 120 مليون ريال أرباحاً عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021، بواقع 120 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.

وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 3 أكتوبر 2021.

وارتفع صافي أرباح شركة أسمنت الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 32.19% ليصل إلى نحو 160.39 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 121.33 مليون ريال في النصف الأول من 2020.