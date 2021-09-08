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أسمنت الرياض تقرر توزيع 120 مليون ريال أرباحاً عن النصف الأول

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شركة الأسمنت الأبيض السعودي
أسمنت الرياض- الأسمنت الأبيض السعودي سابقاً
سوق السعودية

أسمنت الرياض تقرر توزيع 120 مليون ريال أرباحاً عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع ريال

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021، بواقع 120 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.

وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 3 أكتوبر 2021.

وارتفع صافي أرباح شركة أسمنت الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 32.19% ليصل إلى نحو 160.39 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 121.33 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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