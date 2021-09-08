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باوستيل الصينية وأرامكو توقعان اتفاقا لمصنع ألواح صلب بالسعودية

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صناعة الصلب
مصنع للصلب
أرامكو

باوستيل الصينية وأرامكو توقعان اتفاقا لمصنع ألواح صلب بالسعودية

التعاون المزمع يتفق مع رؤية 2030 في المملكة ومبادرة الحزام والطريق

بكين - رويترز

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قالت شركة باوشان للحديد والصلب "باوستيل"، وهي أكبر شركة منتجة للصلب مدرجة في الصين، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، لدراسة بناء مصنع لألواح الصلب في السعودية.

والمذكرة غير الملزمة واحدة من عدد من الاتفاقيات وقعتها أرامكو التي تسيطر عليها الدولة يوم الثلاثاء في توسع كبير لبرنامجها للاستثمار الصناعي.

وفي إفصاح لبورصة شنغهاي، قالت باوستيل إن الشركتين تعتزمان إجراء دراسة جدوي بشأن بناء مصنع لإنتاج ألواح صلب ثقيلة تستخدم في قطاع البناء.

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كانت أرامكو قد وقعت اتفاقية مماثلة مع بوسكو عملاق الصلب في كوريا الجنوبية في العام الماضي.

وقالت باوستيل إن التعاون المزمع "يتفق مع رؤية 2030 في المملكة ومبادرة الحزام والطريق للحكومة الصينية".

رؤية 2030 السعودية هي خطة تهدف لتنويع مصادر اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط، بينما مبادرة الحزام والطريق هي برنامج ضخم للتجارة والبنية التحتية أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

قالت الشركة إن الأنشطة العالمية وبناء مصانع صلب في الخارج كان دائما جزءا من استراتيجية باوستيل طويلة الأجل.

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