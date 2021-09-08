بنك أبوظبي الأول يعين رئيسا جديدا للاستثمار المصرفي

ذكرت مصادر أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عين مارتن تريكو رئيسا للاستثمار المصرفي.

وكان تريكو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك إتش.إس.بي.سي.

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ولم يرد بنك أبوظبي الأول ولا إتش.إس.بي.سي حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وكان بنك أبوظبي الأول، عين هناء الرستماني كرئيس تنفيذي للمجموعة، كأول امرأة تصل إلى أعلى منصب قيادي في قطاع يهيمن عليه الرجال في يناير 2021.