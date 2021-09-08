تابعة لـ"المملكة القابضة" تبيع نصف حصتها في "فورسيزونز" بـ8.3 مليار ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأربعاء، عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75% بقيمة إجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال واحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، إن تنفيذ الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات النظامية واكتمال إجراءات البيع.

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وأضافت أن الطرف الآخر للصفقة هي شركة تابعة لـ "كاسكيد إنفسمنت". وذكرت أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 2.25 مليار ريال.

وأشارت المملكة القابضة إلى أن شركتها التابعة تعمل في إدارة والاستثمار في الفنادق والمنتجعات ومشاريع سكنية ذات علامات تجارية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الأثر المالي للصفقة على شركة المملكة وعملياتها يتمثل في تدفقات نقدية بمبلغ 8.29 مليار ريال، وأيضا مكاسب بمبلغ 5.9 مليار ريال. وتوقعت استكمال الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022.

وقالت المملكة القابضة إنها سوف تستخدم المتحصلات من عملية البيع في الاستثمارات المستقبلية للشركة وسداد جزء من القروض القائمة.