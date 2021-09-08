"غازكو" تعتزم توزيع 56 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021، بإجمالي 56.25 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 75 مليون سهم.

وقالت "الغاز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 27 سبتمبر 2021.

كانت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، قد ارتفعت بنسبة 58% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 36.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "غازكو" بنسبة 57.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.