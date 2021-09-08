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"بنك المنشآت" والبنك الصناعي الكوري يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

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البنك الصناعي الكوري IBK
البنك الصناعي الكوري IBK
السعودية

"بنك المنشآت" والبنك الصناعي الكوري يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

دبي - العربية.نت

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أبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الصناعي الكوري IBK، بهدف التعاون في مجال الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة الائتمان والبحث والتطوير، إلى جانب زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير حلول تمويلية عبر القنوات الرقمية، ورفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى، قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة البنكية، فهد الشثري، إن عدد العقود المستفيدة من برنامج "تمويل تأجيل الدفعات" لقطاعات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه في مارس العام الماضي حتى اليوم، بلغ نحو 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود 174 مليار ريال.

وأضاف الشثري، خلال منتدى برامج الضمان الدولي الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون تجاوز 6 آلاف عقد بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

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