تسلا تتوسع في الطاقة المتجدّدة.. خطة لإنشاء قسم خاص لتداول الكهرباء

تبحث شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية عن موظفين لقسم تداول الطاقة، لدعم مشاريعها للبطاريات ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة ومنشور لموظف على موقع التوظيف لينكد إن.كوم.

وسعت الشركة العمليات لتشمل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للمنازل ومنشآت تخزين البطاريات الكبيرة. وتقدمت في الآونة الأخيرة بطلب للبدء في تسويق الكهرباء في تكساس.

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وكتب جوليان لامي الذي يصف نفسه بأنه مهندس أول لتحسين البرمجيات لدى تسلا في منشور على لينكد إن هذا الأسبوع: "أكون فريقا جديدا في تسلا يركز على تداول الطاقة وعمليات السوق".

تعتزم الشركة استخدام منصة تداول آلية صممتها بنفسها، يُطلق عليها أوتوبيدر، من أجل "تقديم عروض للبطاريات في العديد من أسواق الجملة للطاقة"، وفقا لوصف للوظيفة على الموقع الإلكتروني لتسلا.

وتسعى الشركة لتوظيف محلل أول للطاقة سيعمل من بالو التو في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما كتبه لامي في منشوره على لينكد إن.

والشهر الماضي، تقدمت "تسلا إنرجي فينتشرز" طلبا إلى لجنة المرافق العامة لتكساس لكي تصبح مزودا للكهرباء بالتجزئة.