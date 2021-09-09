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عمليات بيع حادة على أسهم شركات الألعاب بعد تكثيف الصين الرقابة عليها

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شركات

عمليات بيع حادة على أسهم شركات الألعاب بعد تكثيف الصين الرقابة عليها

تسعى لمنع الأطفال القاصرين من الإدمان على ألعاب الفيديو

دبي - العربية.نت

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استدعت السلطات الصينية شركات الألعاب، بما في ذلك Tencent Holdings وNetease لمناقشة المزيد من الإشراف والرقابة على هذا القطاع، فضلا عن إلغاء التركيز الفردي على الأرباح، الأمر الذي أدى إلى عمليات بيع حادة على أسهم هذه الشركات.

يأتي ذلك كخطوة لمنع الأطفال القاصرين من الإدمان على ألعاب الفيديو، ومراقبة المحتوى، إلى جانب إزالة المحتوى الفاحش والعنيف.

يُشار إلى أن السلطات الصينية قد أصدرت مزيدا من الإجراءات الصارمة الأسبوع الماضي فيما يخص الوقت الذي يمكن للأطفال فيه استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، مع تحديد الحد الجديد لثلاث ساعات فقط في الأسبوع.

وتراجعت أسهم الألعاب والوسائط، بما في ذلك G-bits Network Technology و Perfect World Co، في بورصة شنغهاي، على خلفية استدعاء السلطات شركات الألعاب للتأكد من أنها طبقت قواعدها الجديدة للقطاع. كما انخفض مؤشر CSI Media بنحو 3٪.

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