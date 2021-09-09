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أرامكس تجري محادثات للاستحواذ على شركة تركية بـ 500 مليون دولار

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أرامكس
أرامكس
سوق دبي

أرامكس تجري محادثات للاستحواذ على شركة تركية بـ 500 مليون دولار

تراجعت أرباح أرامكس 31% بالربع الثاني

رويترز

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قالت ثلاثة مصادر إن شركة "أرامكس" المدرجة بسوق دبي المالي تجري محادثات لشراء شركة التوصيل إم.إن.جي كارجو التركية.

وأضافت المصادر، اليوم الخميس، أن شركة الشحن المدرجة في دبي، أرامكس، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية إم.إن.جي كارجو، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

وذكر أحد المصادر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثان إن أرامكس تجري الفحص الفني النافي للجهالة.

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وارتفعت إيرادات أرامكس خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 21% لتصل إلى 1.571 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 1.294 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية عبر الحدود والنمو الملحوظ في قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

وخلال النصف الأول من العام 2021، ارتفعت إيرادات أرامكس بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.996 مليون درهم، مقارنةً مع 2.445 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020.

وتراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني بنسبة 31% ليصل إلى 65.5 مليون درهم، مقارنةً مع 94.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2020 مع مواصلة الشركة لاستثماراتها في التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع التغيرات السريعة في سلوكيات المستهلكين وتوجهات القطاع.

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