وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي

توفي مساء اليوم الخميس رجل الأعمال المصري الشهير محمود العربي صاحب مجموعة مصانع توشيبا العربي عن عمر ناهز 89 عاما.

وقالت مجموعة شركات العربي في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية والذى وافته المنية اليوم".

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وتعود جذور العربي إلى الريف، وهو من مواليد عام 1932 بقرية أبو رقبة أشمون منوفية.

في عام 1975 زار العربي اليابان، ورأى مصانع شركة توشيبا التي حصل على توكيلها، فطلب منهم إنشاء مصنع في مصر. وفي 1982 تم بناء مجمع صناعي في بنها.

وعلى مدار العقود التالية زادت شراكاته مع شركات يابانية مصنعة للأجهزة الإلكترونية وغيرها ليصبح وكيلاً لعلاماتها التجارية.