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"الظبي كابيتال" تطلق صندوقا يركز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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شركات

"الظبي كابيتال" تطلق صندوقا يركز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي - رويترز

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قالت شركة الظبي كابيتال لإدارة الاستثمارات المالية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها اليوم الخميس، إنها أطلقت صندوقا للأسهم يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأسس الصندوق برأس مال ابتدائي بقيمة 100 مليون دولار توفره الشركة الأم، الظبي للاستثمار ومقرها دولة الإمارات.

وذكرت الشركة، التي تدير أسهما تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار لصالح شركات استثمارية، إن الصندوق الجديد "يتّبع منهجية استثمارية مميزة في اختيار وتقييم أسهم الشركات التي سيتم شراؤها في الأسواق المختارة، بحيث تكون سيولة تداولها عالية، والعائد الاستثماري فيها على المدى الطويل مجديا".

ومقر الشركة في سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي عالمي في العاصمة الإماراتية، أما مقر الصندوق ففي جزر كايمان.

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