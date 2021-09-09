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"ساسكو" تقرر توزيع 18 مليون ريال أرباحاً عن النصف الأول

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سوق السعودية

"ساسكو" تقرر توزيع 18 مليون ريال أرباحاً عن النصف الأول

لعدد 60 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021، بإجمالي 18 مليون ريال، لعدد 60 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.

تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، نهاية تداول يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

وكان صافي أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 172.07% في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 12.08 مليون ريال، مقارنة بنحو 4.44 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

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