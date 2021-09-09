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230 مليون دولار قيمة مشروع الأنابيب بين "دسر" السعودية و"سيه" الكورية

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أرامكو مناسبة
أنابيب تابعة لأرامكو
سوق السعودية

230 مليون دولار قيمة مشروع الأنابيب بين "دسر" السعودية و"سيه" الكورية

المشروع سينتج 17 ألف طن من الأنابيب غير الملحومة سنوياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "سيه تشانغوون" للصلب الخاص، التابعة لشركة "سيه بيستيل" الكورية الجنوبية، عن الدخول في أسواق الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة "دسر" السعودية.

وذكرت شركة "سيه تشانغوون" للصلب الخاص، أنها ستشكل مشروعا مشتركا بقيمة 230 مليون دولار لصناعة الأنابيب غير الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع شركة "دسر" السعودية للاستثمارات الصناعية، التي تملكها شركة أرامكو مناصفة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وستقوم شركة "سيه" وشركة "دسر" بتمويل 120 مليون دولار بحصة ؜6؜:؜4؜، وسيتم دعم الأموال المتبقية بشكل إضافي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي والمؤسسات المالية السعودية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

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وسيتم إنشاء المصنع الخاص بالمشروع المشترك في مدينة الملك سلمان للطاقة، التي تؤسسها شركة أرامكو السعودية، حيث سينتج 17 ألف طن من الأنابيب غير الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ سنويا.

ومن المقرر أن يتم تدشين المشروع في مطلع عام 2022، وسيبدأ الإنتاج التجاري في عام 2025.

وقد وقعت مجموعة "سيه" مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع شركة أرامكو السعودية في عام 2019.

وقال مسؤول في شركة "سيه تشانغوون" للصلب الخاص إن القرار لتشكيل المشروع المشترك هو نتيجة ثمينة على أساس الثقة بين الجانبين، وسيكون حجر الزاوية لمجموعة "سيه" للتقدم في أسواق الشرق الأوسط.

وأعلنت أرامكو يوم الثلاثاء الماضي، توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.

وذكرت أنه تم تنفيذ اتفاقية مشروع مشترك بين شركة سيه ودسر لتوطين صناعة الأنابيب غير الملحومة والأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ.

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