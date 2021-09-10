كورونا يواصل الضغط على أكبر صانع للسيارات في العالم

قلصت شركة تويوتا توقعات إنتاجها بنحو 3٪ إلى 9 ملايين من 9.3 مليون وحدة في السنة المالية حتى مارس، وألقت باللوم في ذلك على انتشار فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

عدلت شركة صناعة السيارات الأولى في العالم الإنتاج في سبتمبر وتُراجع خططها لشهر أكتوبر، بينما تلتزم بتوقعاتها للأرباح التشغيلية البالغة 2.5 تريليون ين (22.7 مليار دولار) للسنة المالية.

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وحذرت تويوتا الشهر الماضي من التخفيضات بسبب نقص أشباه الموصلات وأجزاء التصنيع، حيث تضررت الشركات المصنعة جراء تداعيات كوفيد-19. لكن هذه الخطوة تظهر كيف أن شركة تويوتا، بعد أن تغلبت على النقص بشكل جيد مقارنة بأقرانها، أصبحت الآن عرضة لنفس القيود التي تضر بالصناعة.

قالت الشركة في بيان: "تشمل الأسباب الرئيسية لتعديل الإنتاج انخفاض العمليات لدى العديد من الموردين المحليين بسبب الانتشار المطول لفيروس Covid-19 في جنوب شرق آسيا وتأثير إمدادات أشباه الموصلات الأكثر إحكامًا.. على الرغم من أن التوقعات لشهر نوفمبر وما بعده غير واضحة، إلا أن الطلب الحالي لا يزال قويًا للغاية".

استثمر صانعو السيارات اليابانيون على مدى العقد الماضي بكثافة في جنوب شرق آسيا، وهي مصدر للعمالة الرخيصة ومكمل لعملياتهم في الصين وسط التوترات التجارية بين هذا البلد والولايات المتحدة. وتعد تايلاند مركزًا رئيسيًا لإنتاج تويوتا وشركة ميتسوبيشي موتورز وهوندا موتور وشركة نيسان موتور.

وتسعى الشركة لتأمين قطع غيار بديلة لتلبية الطلب العالمي على السيارات الذي يستنفد المخزون. وقد خسرت شركات صناعة السيارات على مستوى العالم الإيرادات بسبب النقص في الإنتاج. وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، ماروتي سوزوكي إنديا المحدودة، إن الحجم من المرجح أن ينخفض ​​إلى حوالي 40٪ من المعتاد في أغسطس.

وفي اليابان، قررت شركة سوزوكي موتور كورب أن تخفض إنتاج السيارات بنسبة 20٪ في سبتمبر، بينما في أوروبا، تخطط شركة Renault SA الفرنسية لإيقاف مصانع التجميع في إسبانيا لمدة تصل إلى 61 يومًا قبل نهاية العام.

أضافت تويوتا: "لا يزال انتشار عدوى كوفيد-19 غير متوقع، مما يجعل من الصعب الحفاظ على العمليات بسبب الإغلاق في مواقع مختلفة، ونحن نعمل على نقل الإنتاج إلى مناطق أخرى".