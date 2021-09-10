مايكروسوفت تنضم لشركات كبرى أجبرها "دلتا" على إرجاء العودة إلى المكاتب

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft يوم أمس الخميس، أنها ألغت خططها لإعادة فتح مكاتبها في الولايات المتحدة بالكامل في أوائل الشهر المقبل بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا.

ورفض عملاق التكنولوجيا تحديد موعد جديد لإعادة الافتتاح، لكنه وعد بإعطاء الموظفين إشعارًا قبل 30 يومًا.

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قال جاريد سباتارو، نائب رئيس شركة Microsoft للعمل الحديث، في منشور بالمدونة: "نظرًا لعدم اليقين بشأن Covid-19، فقد قررنا عدم محاولة التنبؤ بموعد جديد لإعادة فتح مواقع العمل لدينا في الولايات المتحدة بالكامل، سنفعل ذلك بمجرد أن نتمكن من القيام به بأمان استنادًا إلى الإرشادات الصحية"، وفق ما نقلته CNN.

كانت مايكروسوفت قد خططت لإعادة فتح مقرها الرئيسي في ريدموند وواشنطن والعديد من المكاتب الأخرى في الولايات المتحدة بالكامل في 4 أكتوبر.

وكتب سباتارو: "إن متغير دلتا يجبر الكثيرين منا على تعديل خطط إعادة فتح مواقع العمل.. إنه تذكير صارخ بأن هذا هو الوضع الطبيعي الجديد. قدرتنا على العمل معًا سوف تنحسر وتتدفق".

تنضم مايكروسوفت إلى قائمة متزايدة من الشركات الكبرى التي اضطرت إلى تأخير خطط العودة إلى المكاتب. وقد أرجأت Wells Fargo و BlackRock و CNN وآخرون خططهم لإعادة فتح مكاتبهم بعد عيد العمال حتى أكتوبر.

وقالت أمازون وفيسبوك وشركات تقنية أخرى إنهم لن يعودوا إلى المكتب حتى عام 2022 على أقرب تقدير.