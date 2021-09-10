"سوفت بنك" تقترض 4 مليارات دولار بضمان حصتها في عملاق اتصالات أميركي

تعتزم مجموعة سوفت بنك SoftBank Group Corp اقتراض حوالي 4 مليارات دولار من خلال زوج من قروض الهامش بضمان الجزء الأكبر من حصتها في T-Mobile US Inc، وفقًا لإيداع تنظيمي.

أعلنت الشركة اليابانية، التي تمتلك 106.3 مليون سهم في T-Mobile، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها وافقت على مبادلة حوالي 45 مليون من هذه الأسهم مقابل 4.5٪ من أسهم شركة Deutsche Telekom AG.

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وتسمح الصفقة لـ SoftBank صراحة بالاقتراض مقابل حصتها في T-Mobile طالما حصلت شركة Deutsche Telekom على التصويت على الأسهم التي تم التعهد بها كضمان.

ستحصل شركة تابعة لـ SoftBank تسمى Project 6 LLC على قرض هامشي بقيمة 2.6 مليار دولار مضمون جزئيًا بحوالي 43 مليون سهم من T-Mobile وقرض تجسيري ثانٍ بقيمة 1.25 مليار دولار مدعوم بـ 45.4 مليون سهم أخرى من T-Mobile، وفقًا للجدول المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

قالت الشركة في الإيداع إن "سوفت بنك ستسحب القرضين بالكامل في 15 سبتمبر"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

استحقاق قرض الهامش في يوليو 2024، فيما يستحق القرض التجسيري في غضون شهرين أي في 14 نوفمبر. وتضم مجموعة الإقراض بنك جي بي مورجان وجولدمان ساكس جروب.

أعادت صفقة "دويتشه تليكوم" إحياء الآمال بين مساهمي سوفت بنك بأن الشركة، التي أسسها ماسايوشي سون، ستشرع في إعادة شراء أسهم أخرى. وقام ماسا سون بتخليص بعض ممتلكات سوفت بنك في T-Mobile العام الماضي من خلال صفقة بقيمة 21 مليار دولار ساعدت في دفع ثمن إعادة شراء قياسية لأسهم شركته.