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5 خطوات لإصدار السجل التجاري في السعودية.. وشرطان رئيسيان

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وزارة التجارة السعودية
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السعودية

5 خطوات لإصدار السجل التجاري في السعودية.. وشرطان رئيسيان

من بينهما ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً

دبي - العربية.نت

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أوضحت وزارة التجارة السعودية وجود شرطين رئيسيين يجب توفرهما في المتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهما ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة للوزارة خلال شهر محرم 1443ه، تبدأ بخمس خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسية (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني).

وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري.

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وكانت وزارة التجارة السعودية أعلنت إصدار 104521سجلا تجاريا، منذ بداية العام الجاري 2021، وفقا لما ذكره لصحيفة "الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأوضح الحسين أن عدد السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات، رئيسي وفرعي، بلغ 95368 سجلا، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات، رئيسي وفرعي، 9153 سجلا.

وذكر أن الأنشطة التجارية، التي تصدرت قائمة النشاطات خلال العام الحالي، تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تلتها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، ثم نشاط قطاع التشييد.

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