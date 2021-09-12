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أرباح "برغرايززر" ترتفع 16% بالنصف الأول إلى 6.5 مليون ريال

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مطاعم بيت الشطيرة برغرايززر
فرع تابع لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"
سوق السعودية

أرباح "برغرايززر" ترتفع 16% بالنصف الأول إلى 6.5 مليون ريال

يعود بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات نتيجة زيادة عدد الفروع

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج الأولية لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 15.67% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى نحو 6.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 5.6 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وقالت "برغرايززر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات نتيجة زيادة عدد الفروع في نهاية النصف الأول من 2021، وإلى انخفاض تكاليف التمويل وخسائر استبعاد الممتلكات والمعدات مقارنة بالزيادة في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع.

وصل عدد الفروع إلى 88 فرع مقابل 75 فرع في نهاية النصف الأول من 2020.

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وبدأ تداول أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في نمو – السوق الموازية يوم 8 سبتمبر 2021.

وأدرج السهم برمز تداول 9520 وبالرمز الدولي SA15C2IKKO13.

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