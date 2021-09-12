التطويرية الغذائية تعيد طلب الانتقال للسوق الرئيسية السعودية

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، من السوق الموازية "نمو".

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على "تداول السعودية"، أن الانتقال للسوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

مادة اعلانية

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

وكانت الشركة قد أعلنت نفس الخطوة للانتقال للسوق الرئيسية خلال العام الماضي، إلا أن الطلب لم يكتمل بسبب رفض هيئة السوق المالية السعودية والسوق المالية "تداول".

وفي مارس 2021، قررت السوق المالية السعودية "تداول" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول"، في بيانها حينها، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.