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الطباعة ثلاثية الأبعاد تسرّع عمليات البناء بـ 3 أضعاف

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الطباعة ثلاثية الأبعاد تسرّع عمليات البناء بـ 3 أضعاف

آلية تصنيع الطابعة ثلاثية الأبعاد تختلف بحسب المنطقة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة 3DVINCI Creation إدوارد بعقليني أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ساهمت، وبشكل كبير في زيادة سرعة البناء.

وأضاف بعقليني في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض Big 5 في دبي، أن آلية تصنيع الطابعة ثلاثية الأبعاد تختلف بحسب المنطقة، وشهدت تطوراً واضحاً.

واعتبر أن عملية البناء أصبحت أكثر سرعة بثلاثة أضعاف، مع تقليل الاعتماد على العمالة، بشكل كبير، وتقليل الطلب على مهارات العمال.

وأوضح أن الكثير من تعقيدات البناء والهندسة، باتت أسهل وأسرع في الوقت الحالي، مع استخدام الطباعة ثلاثة الأبعاد.

وتحدث عن تعاون مع شركة كندية لتطوير طباعات ثلاثة الأبعاد للمنطقة العربية ودول الخليج تحديدا، بخاصة في السعودية والإمارات، وسنبيع الطباعات والخدمات الملحقة بها.

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