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المراكز العربية تفتتح مركز جدة بارك

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سوق السعودية

المراكز العربية تفتتح مركز جدة بارك

إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذا المركز تبلغ 126,500 متر مربع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراكز العربية، عن افتتاح مركز جدة بارك الواقع على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة جدة في يوم الخميس الماضي، ويعد هذا المركز الثاني والعشرين ضمن محفظة مراكز الشركة التجارية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذا المركز يبلغ 126,500 متر مربع، ويحوي أكثر من 350 محلاً تجارياً ستضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجالات الأزياء والتجميل والأغذية والمشروبات.

وأشارت شركة المراكز العربية، إلى أنها ستقوم بتأجير وإدارة وتشغيل وصيانة المركز حسب اتفاقية الإدارة والتشغيل الموقعة مع مالك المركز والمعلن عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 25 أكتوبر 2020، وذلك بالتماشي مع استراتيجية الشركة باستخدام نموذج تخفيف الأصول الذي سيسهم في تعزيز المرونة المالية للشركة للتوسع في نطاق عملياتها.

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وأضافت أن الأثر المالي من افتتاح هذا المركز سيظهر على قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع المالي الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

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