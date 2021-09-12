صافولا تعلن شراء 349 ألف سهم بـ 13.9 مليون ريال لتحفيز الموظفين

أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الأحد، أنها قد أكملت المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها يوم الخميس الماضي وذلك بشراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لتغطية أسهم الشريحة الثانية من برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل وذلك وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة للبرنامج.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، أن عدد الأسهم التي تم شراؤها بلغ 349,076 سهماً بقيمة 13.9 مليون ريال، بمتوسط سعر 39.89 ريال للسهم، وذلك من أصل 1,200,000 سهم المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين كحد أعلى لعدد الأسهم محل عملية الشراء.

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وستقوم المجموعة في مرحلة لاحقة بالنظر في بقية الأسهم المحتفظ بها كأسهم خزينة بغرض تغطية الشريحة الثالثة من البرنامج وذلك قبل انتهاء فترة الشراء الممنوحة من قبل الجمعية العامة غير العادية لإتمام عملية الشراء والمحددة بـ 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2021.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجموعة لاستقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة صافولا.