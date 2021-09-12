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"رفوفكو" للعربية: قفزات الحديد عالمياً فاقت 100% منذ بداية العام

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السعودية

"رفوفكو" للعربية: قفزات الحديد عالمياً فاقت 100% منذ بداية العام

الشركة السعودية توفر مختلف أنظمة التخزين ومنها الذكي الذي يواكب التجارة الإلكترونية

دبي - العربية.نت

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أكد المدير العام لشركة رفوفكو، أحمد الآنسي، في مقابلة مع "العربية" أن زيادة الطلب على قطاع الخدمات اللوجستية تأتي مبررة من التداعيات الناشئة عن تفشي فيروس كورونا في ظل التحول إلى التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن "رفوفكو" مصنع حديد وطني سعودي، ونظرا لاستخدام حديد سابك المحلي تمكنا من تلبية الطلب رغم ظروف الجائحة.

وأشار إلى تحول أغلب الشركات إلى الخدمات الإلكترونية، فارتفع الطلب على التخزين اللوجستي، وبخاصة قطاع الأرفف الذي يعد عنصراً أساسياً في قطاع التخزين للبضائع.

وتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الخام، إذ شهدت الشركة زيادة في مبيعاتها للعام الماضي بنسبة 50%، كما حصلت قفزة جنونية بأسعار الحديد منذ يناير الماضي من هذا العام بنسب 100% إلى 120% في بعض أصناف الحديد على مستوى عالمي، جراء كثرة الطلب وقلة المعروض، وأزمة عالمية في العمالة مسببة في الإغلاقات الناشئة عن الجائحة.

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