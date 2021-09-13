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الديمقراطيون يقترحون رفع معدلات الضرائب على الشركات إلى 26.5% 

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اقتصاد أميركا

الديمقراطيون يقترحون رفع معدلات الضرائب على الشركات إلى 26.5%

ضريبة إضافية بنسبة 3٪ على الأفراد الذين يزيد دخلهم الإجمالي عن 5 ملايين دولار

دبي - العربية.نت

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من المقرر أن يقترح الديمقراطيون رفع معدلات الضرائب على الشركات الأميركية من 21% إلى 26.5%، فيما كان "بايدن" يسعى لرفعها إلى 28%.

كما يتطلع الديمقراطيون إلى فرض ضرائب جديدة على العملات المشفرة والتبغ وذلك للمساهمة في تكاليف خطة بايدن الاقتصادية البالغة 3 تريليونات ونصف التريليون دولار.

هذا بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 3٪ على الأفراد الذين يزيد دخلهم الإجمالي عن خمسة ملايين دولار، ومعاملة العملات المشفرة مثل الأدوات المالية الأخرى، مما سيجمع ما يقدر بنحو 16 مليار دولار، ويصبح إجمالي ما ستجمعه هذه الضرائب تريليونين و900 مليار دولار.

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