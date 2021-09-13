تفاصيل بيع تطبيق "جواكر" لمجموعة سويدية بـ205 مليون دولار

أعلنت twofour54 تفاصيل صفقة استحواذ شركة "جواكر" من قبل المجموعة السويدية "ستيل فرونت"، المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تُقدر قيمة صفقة الاستحواذ بـ753 مليون درهم، تعادل 205 مليون دولار، وتُشكل خطوة مهمة في خطة توسع المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد أكبر صفقة استحواذ بالعالم العربي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وكانت قد وقعت twofour54 في عام 2011 اتفاقية استثمار مالية مع شركة "جواكر" مكّنت الشركة من تعزيز استفادتها من التوسع المتسارع الذي شهده قطاع ألعاب الإنترنت خلال العقد الماضي.

مادة اعلانية

وبموجب الصفقة، ستستحوذ "ستيل فرونت" على 100٪ من الأسهم في شركة Jawaker FZ LLC (جواكر) وستقوم بدفع 74% من إجمالي قيمة الصفقة نقدًا، و26% مستحق الدفع في 8.540.092 سهمًا جديدًا تم إصداره في شركة "ستيل فرونت".

"جواكر" هو موقع ألعاب الورق العربية الأول والذي يمكّن اللاعبين من الاتصال مع أصدقائهم وتكوين صداقات جديدة أثناء اللعب على الإنترنت.

وقد أطلق الموقع في عام 2009 ولا يتطلب تحميل أي برنامج، بل بإمكان اللاعبين أن يبدأوا اللعب مباشرةً عبر المتصفح.