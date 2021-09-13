خدمة جديدة من فيسبوك حلّت معضلة تواجه 30 ألف شركة

كشفت شركة فيسبوك هذا الأسبوع عن التزام بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج يدعم الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات من خلال شراء فواتيرها المستحقة.

ومن خلال شراء الفواتير المستحقة، يضع برنامج Facebook Invoice Fast Track الأموال في أيدي الشركات الصغيرة التي كان من الممكن أن تنتظر أسابيع إن لم يكن شهوراً للحصول على أموال من عملائها، وهو ما يشبه عمليات التخصيم التي تقدمها الشركات في القطاع المالي.

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ويعد البرنامج أحدث جهود شركة فيسبوك لبناء علاقاتها وولائها طويل الأمد بين الشركات الصغيرة، والتي يعتمد الكثير منها على موقع التواصل الاجتماعي لوضع إعلانات تستهدف التركيبة السكانية المتخصصة التي قد تكون مهتمة بخدماتها.

ويمكن للشركات إرسال فواتير مستحقة الدفع بحد أدنى 1000 دولار، وفي حالة قبولها، سيشتري فيسبوك الفاتورة من الشركة الصغيرة ويدفعها في غضون أيام، ثم يدفع العملاء لفيسبوك الفواتير المستحقة بنفس الشروط التي وافقوا عليها مع الشركة الصغيرة.

وبالنسبة إلى فيسبوك، التي حققت إيرادات تقارب 86 مليار دولار في عام 2020، فإن انتظار المدفوعات أقل خطورة بكثير مما هو عليه بالنسبة للشركات الصغيرة.

قال نائب رئيس شركة فيسبوك للأعمال الصغيرة، ريتش راو، إن فيسبوك قامت بتجربة نسخة أصغر من البرنامج في عام 2020 بعد سماع مدى معاناة موردي الشركة في أعقاب جائحة كورونا.

وأضاف: "لقد سمعنا عن المصاعب المالية التي يواجهها هؤلاء المورّدون، وقد تم إنشاؤها بسرعة كبيرة وتم طرحها كفكرة وعرضها على المدير المالي في فيسبوك، والذي رحّب بها".

الآن، تقوم فيسبوك بتوسيع البرنامج بشكل كبير وستشتري ما يصل إلى 100 مليون دولار من الفواتير المستحقة. ويقدر راو أن هذا سيدعم ما يقرب من 30 ألف شركة صغيرة.

وحددت فيسبوك، موعد إطلاق البرنامج الرسمي، أو تقديم الطلبات من جانب الشركات المهتمة بهذا الأمر في الولايات المتحدة، في الأول من أكتوبر.