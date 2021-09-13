مصر: إنشاء أول مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم

دشنت شركة كرم سولار KarmSolar المصرية، العاملة في مجال توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، شركة جديدة تقدم من خلالها حلولًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية تحت اسم KarmWater.

تنطلق أعمال الشركة الجديدة بتنفيذ مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم على ساحل البحر الأحمر. وتنص الاتفاقية المؤسسة للمشروع على تشييد KarmSolar لأول محطة تحلية مياه في منتجع مرسى شقرة.

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وتعمل شركة KarmWater على تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مقاييس ومعايير مُتفق عليها، والتي توفر لعملاء مثل المصانع والمزارع والمنتجعات مياهاً عذبة ونظيفة عبر اتفاقيات شراء المياه (WPAs).

وتُعد محطات تحلية المياه مُكلفة للغاية بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء المرتبطة بهذه التكنولوجيا التي تصل إلى 60% من تكاليف تحلية المياه. واعتمادًا على خبرات KarmSolar، تخفض محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية من تكاليف الطاقة المُستخدمة بشكل كبير، ما يُخفض من التكلفة الكلية لتشغيل المحطة ويجعل خيار تحلية المياه أكثر توفيرًا للعملاء المحتملين.

المشروع الرئيسي لـ KarmWater فى منتج مرسى شقرة هو عبارة عن محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج 200 متر مكعب من المياه العذبة يوميًا. تغطي هذه الكمية 100٪ من احتياجات المياه لمنتجع مرسى شقرة. نظرًا لأن المشروع تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراء مياه، فإن منتجع مرسى شقرة لا يخضع لأي استثمار مبدئي وسيشتري مياهًا تعتمد على الطاقة المتجددة وبسعر أقل بكثير من السعر السابق للمياه.

ويعمل فريق KarmWater كذلك على تنفيذ حلول متكاملة لتخزين المياه عبر الطاقة الشمسية وهو ما سيتيح للعملاء من القطاع الزراعي ضخ المياه وتخزينها بتكلفة منخفضة، باستخدام الطاقة الشمسية، لاستغلالها لاحقًا في الري. يأمل الفريق في تقديم هذه التكنولوجيا إلى السوق في المستقبل القريب كحل محتمل سيساعد في التخفيف من أثر مشكلة عجز المياه على مستوى الدولة وصعوبة الوصول إليها.

ويشير إطلاق مشروع KarmWater إلى التطور الهائل الذي شهدته KarmSolar كمؤسسة فاعلة في عدة مجالات تقدم حلول تصميم معمارية مستدامة وفعالة للطاقة والمياه عبر كل من KarmSolar وKarmWater وKarm Architecture Lab. تعتزم KarmSolar تقديم حلول متكاملة لعملائها والعمل كشريك متكامل لهم من خلال الاستثمار في بناهم التحتية للطاقة والمياه.