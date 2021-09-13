مصر توافق لـ "أكواباور" على تأجيل تنفيذ محطة "كوم أمبو" الشمسية

وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية على طلب شركة أكواباور تأجيل مشروع محطة الطاقة الشمسية في كوم أمبو (جنوب مصر) بسبب ارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الخلايا الشمسية.

وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام مصرية، إن مسؤولى الشركة السعودية عقدوا اجتماعا مع رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأطلعوه على ارتفاع أسعار الخلايا الشمسية وشحن المعدات في الوقت الحالي، ما قد يسبب أعباء مالية كبيرة على الشركة التي تعاقدت بقيمة لن تتغير لبيع الكيلووات/ ساعة المُنتج من المشروع.

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وأضافت المصادر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قررت الموافقة على تأجيل المشروع لمدة 9 أشهر لحين استقرار أسعار الشحن والخلايا.

ومن المتوقع أن تتحقق حالة من التوازن في سوق الطاقة الشمسية في ظل التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وخرجت شركة ستيرلنج آند ويلسون المقاول العام للمشروع من موقع المشروع لحين إخطارها رسمياً من قبل شركة أكواباور السعودية بشأن الموعد الجديد، وفقا للمصادر التي تحدث إليها "ايكونومي بلس".

كانت شركة أكواباور قد تمكنت بالفعل من إتمام الإغلاق المالى للمشروع، ويشارك في تمويل المشروع جهات دولية بتكلفة إجمالية للتنفيذ تصل لـ 200 مليون دولار.

وبحسب الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستبيع الكيلووات ساعة المنتج من المشروع بنحو 2.48 سنت على مدى عمر المشروع وهو أدنى سعر تعاقدت عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ الإعلان عن خطة تنمية مصادر الطاقة المتجددة، والتى بدأت في عام 2014.

يأتى التعاقد على بناء وتطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن خطة الحكومة لتحقيق إنتاج 20% من إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022.

وقالت المصادر، إن الاتفاق على تنفيذ المحطة يتضمن استخدام تكنولوجيا "ثنائية الوجه" التى يتم من خلالها تصنيع الخلايا الشمسية بما يسمح بامتصاص الضوء على كلا الجانبين، لتحقيق كفاءة أكبر وتحسين أداء الخلايا في فصل الشتاء، مع الالتزام بشراء نفس كمية الطاقة من التكنولوجيا المقدمة بالعرض الأساسى باستخدام تكنولوجيا أحادية الوجه.

وتسهم المحطة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 280 ألف طن سنوياً.

جدير بالذكر أن شركة "أكواباور" انتهت من تشغيل 3 محطات طاقة شمسية ضمن برنامج تعريفة تغذية الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، وتتنافس على عدد من المناقصات لإنشاء محطات طاقة شمسية.