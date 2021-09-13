"أيميا باور" الإماراتية تبدأ إنتاج الكهرباء من محطتيها في الأردن

أعلنت شركة أيميا باور الإماراتية بدء التشغيل التجاري لمحطتي الطاقة التابعتين لها في كل من مدينتي الطفيلة ومعان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 ميغاواط وبحجم استثمار كلي يصل إلى 188 مليون دولار.

وكانت شركة الحسينية للطاقة أعلنت بدء التشغيل التجاري لمحطة الحسينية للطاقة الشمسية في مدينة معان بقدرة تصل إلى 50 ميغاواط لإمداد نحو 50 ألف أسرة بالطاقة النظيفة، فيما كانت شركة عبور إنيرجي قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن بدء التشغيل التجاري لمحطة عبور لطاقة الرياح في مدينة الطفيلة بقدرة تصل إلى 50 ميجاواط لإمداد نحو 40 ألف أسرة أردنية بالطاقة النظيفة.

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وقال رئيس مجلس إدارة أيميا باور، حسين جاسم النويس، إن المحطتين ستوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في الأردن، مؤكدا أن مشاريع الطاقة التابعة للشركة تلعب دوراً أساسيا ومهما في دعم طموح المملكة في مجال الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في إمدادات الطاقة المحلية بنسبة 30% بحلول العام 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أن شركة أيميا باور تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع أكثر من 3 ملايين طن مما يساهم في تخفيض البصمة البيئية في المملكة الأردنية.

وأوضح النويس أن أيميا باور تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من التعاقد على تنفيذ مشاريع طاقة نوعية في أكثر من 15 دولة تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب وتوغو وتشاد ومالي وسيراليون وبوركينا فاسو وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وساحل العاج.

وتابع: "بعد النجاح في تشغيل مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو لإنتاج 50 ميغاوات في المرحلة الأولى التي ترتفع لتصل إلى 70 ميغاواط في المرحلة الثانية مع نهاية العام والذي يعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، تقترب الشركة من تحقيق إغلاق مالي تبلغ قيمته مليار دولار بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في مصر بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط".

وأشار النويس إلى أن الشركة تمضي قدما نحو تحقيق إغلاق مالي لمشاريعها في كل من تونس لإنتاج 100 ميغاواط وكينيا لإنتاج 50 ميغاواط وبوركيا فاسو 25 ميغاواط وساحل العاج 30 ميغاواط وذلك قبل نهاية العام الحالي ما يرفع حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها وتنفذها الشركة إلى نحو 1375 ميغاواط.

وقال إن الشركة تدرس تنفيذ مشاريع جديدة يصل إجمالي حجم إنتاجها إلى نحو 1000 ميغاواط في أسواق جديدة، مما يرفع حجم إنتاج مشاريع الشركة المستقبلي إلى نحو 2375 ميغاواط.