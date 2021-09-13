"إيفرغراند" الصينية تخضع لإحدى أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ البلاد

توقعت شركة Nomura International أن يخسر دائنو مجموعة Evergrande الصينية ما يقارب 75% من أموالهم، ضمن واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ الصين.

ويتم تداول سندات Evergrande بمعظمها قرب 30 سنتا للدولار، في تسعير لتعثر الشركة وإعادة هيكلة ديونها.

وتتوقع Nomura أن تكون عملية إعادة الهيكلة تحت إشراف الحكومة، على أن يحصل المستثمرون على 25% من قيمة أموالهم فيما تلتزم Evergrande بتسليم المنازل والدفع للموردين.

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علما أن الشركة كانت حصلت على موافقة الجهات المنظمة على اقتراحها لإعادة التفاوض على جدول الدفعات المستحقة مع البنوك والدائنين، بحسب مصادر "بلومبرغ".

يشار إلى أن لدى الشركة إصدارين للسندات بالدولار يستحقان خلال فترة الاثني عشر شهرا المقبلة، بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، كما أن لديها 300 مليار دولار من الالتزامات.