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"كابيتر" تجمع 33 مليون دولار لدعم خدماتها بالتجارة الإلكترونية

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شركات

"كابيتر" تجمع 33 مليون دولار لدعم خدماتها بالتجارة الإلكترونية

لدعم وتوسيع نطاق خدماتها المالية والرقمية في مجال التجارة الإلكترونية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "كابيتر"- منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران - جمع استثمارات تُقدر بـ 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى بقيادة عدد من الشركات والمستثمرين بينهم Capital Quona، وMSA Capital، و Savola، بالإضافة إلى Shorooq Partners، و Foundation Ventures، و Accion Venture Lab، وDerayah Ventures.

يعد هذا الاستثمار الأول من نوعه لشركة Quona في مصر ،كما أن هذه هي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستثمر فيها شركة سلع غذائية ومنتجات سريعة الدوران في منصة للتجارة الإلكترونية من خلال مشاركة شركة Savola.

تأتي هذه الجولة التمويلية في إطار الجهود التي تبذلها "كابيتر" لدعم وتوسيع نطاق خدماتها المالية والرقمية في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات والتي تتضمن الحلول المالية الرقمية والتسهيلات للتجار إضافة إلى توسيع نطاق أعمال الشركة لتغطي كافة أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2022.

تأسست شركة "كابيتر" في يوليو 2020 وهي منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال أحد التطبيقات، التي توفر خدمة شاملة للعملاء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.

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