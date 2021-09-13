مصر.. إتمام الإغلاق الأول لمنصة "لايتهاوس" التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

قام المصرف المتحد بالمشاركة في التحالف الذي يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والشركة القابضة للتأمين لتأسيس منصة "لايتهاوس" للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، وجار الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وسيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين آخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

وتمتلك منصة "لايتهاوس" فرصا واعدة للنمو و تتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاع التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

مادة اعلانية

وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

وقال رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للمصرف المتحد، أشرف القاضي، إن الاستثمار في المنظومة التعليمية يأتي تنفيذا لسياسات الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية للاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا. الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة. وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في التعليم والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية تعد أحد آليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.

وأوضح "القاضي"، أن المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية. ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا وزارة التعليم العالي على وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال ربط العملية التعليمية وفقا لأحدث الممارسات باحتياجات سوق العمل.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة "لايتهاوس"، المهندس حسام قباني، أن قطاع التعليم المدرسي في أشد الحاجة إلى القطاع الخاص لسد الفجوة التعليمية وتضمين أحدث وسائل إدارة التعليم للمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية الشاملة. وأضاف أن رؤية منصة لايتهاوس هي تقديم خدمة تعليمية مميزة في متناول أسرة الطبقة المتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ايرنوود" للاستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة "لايتهاوس"، محمد الشريف، إن منصة "لايتهاوس" تم تأسيسها بكل المقومات اللازمة لتكون رائدة التعليم للطبقة المتوسطة من أسس فنية وإدارية ومالية. وأضاف أن المنصة حددت المدارس والأراضي التي ستبدأ بها في الجولة الاستثمار الأولى وتسعى للبدء في جولة الاستثمار الثانية قبل نهاية 2022.