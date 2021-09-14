إيفر غراند تفشل في خطة لتحسين أزمة السيولة

أصدرت شركة إيفر غراند الصينية، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، تقريرا متشائما حول صحتها المالية قائلة إنها تواجه ضغوطًا هائلة في السيولة وقد عينت مستشارين للنظر في إعادة الهيكلة التي قد تكون من أكبر عمليات إعادة هيكلة للديون في البلاد.

ويأتي التقييم الأخير بعد أن بدأت ثقة السوق في المطور بالتدهور في مايو ليتبع ذلك سلسلة من الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي من قبل مشتري المنازل الغاضبين والمستثمرين الأفراد والموظفين الذين يطالبون الشركة بالوفاء بالتزاماتها.

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وقالت الشركة، إنها لم تحرز أي تقدم ملموس بشأن خطط بيع حصص في وحداتها لخدمات السيارات الكهربائية والخدمات العقارية، مضيفة أن البيع المخطط لمقرها في هونغ كونغ لم يكتمل كما هو متوقع.

علما أن بيع الأصول كانت أحد أهم ركائز خطة الشركة لتحسين أزمة السيولة.

ولدى إيفر غراند أكثر من 300 مليار دولار من الالتزامات نصفها مدفوعات تشمل مستحقات المقاولين.