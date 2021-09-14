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"معدنية" تحصل على موافقة هيئة السوق لهيكلة رأسمالها

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الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

"معدنية" تحصل على موافقة هيئة السوق لهيكلة رأسمالها

يتضمن زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تخفيض رأس مال الشركة من 281.12 مليون ريال إلى 234 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 28.11 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

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وأوضحت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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