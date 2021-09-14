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"أبولو" تعرض شراء ترونوكس المملوكة جزئيا للتصنيع بـ4 مليارات دولار

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شركات

"أبولو" تعرض شراء ترونوكس المملوكة جزئيا للتصنيع بـ4 مليارات دولار

"تصنيع" السعودية أكبر مساهم في "ترونكس" بحصة 24%

دبي - العربية.نت

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قدمت شركة Apollo Global Management، ومقرها نيويورك، عرضاً نقدياً للاستحواذ على شركة Tronox Holdings أحد أكبر مصنعي الأصباغ في العالم، بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

العرض يقيم سهم Tronox بـ27 دولاراً، علما أن سعر السهم قبل تسرب هذه المعلومات كان عند 20 دولاراً.

وقفز سعر السهم إلى 24 دولاراً بعد أنباء عن اهتمام Apollo Global Management بالشركة.

وفي عام 2019 استحوذت Tronox على أعمال ثاني أكسيد التيتانيوم من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المعروفة بشركة كريستال، وهي شركة تابعة لشركة التصنيع السعودية. علما أن التصنيع هي أكبر مساهم في Tronox بحصة 24% من خلال شركتها التابعة.

وتصنع Tronox صبغة ثاني أكسيد التيتانيوم ومواد كيميائية أخرى تستخدم لإضافة البريق والمتانة للدهانات والبلاستيك والورق.

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