بعد كشف النقاب عن آيفون 13.. ما جديد هواتف آبل الأربعة؟

يوصف نجاح آبل في الوصول بقيمتها السوقية إلى عتبة الثلاثة تريليونات دولار بأنه مرهون إلى حد بعيد بمبيعات آيفون 13.

ويعد التحديث الذي أعلنت عنه Apple مؤخراً الأكثر أهمية إذ أصلح ثغرة أمنية سمحت لبرنامج تجسس باختراق الـ iPhone الخاص بأي شخص أو iPad أو Apple Watch أو Mac دون أن ينقر الضحية حتى على رابط إلكتروني مشبوه.

مادة اعلانية

كشفت شركة آبل النقاب عن أربعة أجهزة آيفون جديدة ، وساعة آبل جديدة ، وأجهزة آيباد جديدة لا تتضمن الهواتف الذكية الجديدة iphone 13 mini iphone 13 وiphone 13 Pro وi phone 13 pro max أي تغييرات أو ميزات جديدة في التصميم، وخابت توقعات المتابعين بـ iPhone بدون منافذ أو قوابس كهربائية ولا قارئ بصمة لإلغاء قفل iPhone يعمل باللمس تحت الشاشة.

ولكن كما أشارت التسريبات فتضمنت الهواتف كاميرات أفضل، بما في ذلك خيار Portrait جديد لتصوير مقاطع الفيديو وبطارية تدوم أطول بساعتين.

يمكن القول إن iPhone Pro كان الأبرز في حدث Apple أمس إذ يتميز كل من iPhone 13 Pro مقاس 6.1 إنش وi phone 13 pro max مقاس 6.7 إنش بشريحة A15 Bionic والتي وصفتها الشركة بأنها "أسرع وحدة معالجة مركزية في أي هاتف ذكي".

ستعطي iPhone إمكانات للتعلم الآلي ، مثل تحليل الفيديو في الوقت الفعلي والقدرة على تحليل النص في الصورة.

أيضا تحتوي أجهزة Pro على وحدة معالجة مركزية خماسية النواة مع رسومات أو graphics أسرع بنسبة 50٪ وهي ترقية ستجذب العديد من محبي الألعاب الإلكترونية إضافة إلى شاشة Super Retna XDR الساطعة مع معدل تحديث أسرع وخيار مقابل واحد تيرابايت من التخزين بالنسبة للكاميرا التي تأتي مع عدسة تليفوتوغرافي جديدة مع تقريب بصري 3 مرات، بجانب كاميرات جديدة عريضة وفائقة الاتساع.

تأتي كل هذه الترقيات دون رفع السعر الأساسي لطرازات الهواتف المختلفة.

وفي مفاجأة إلى حد ما ، عرضت Apple تحديثات لل iPad و iPad mini الخاص بها.شريحة A13 لأداء أسرع بنسبة 20٪ من الطراز السابق. وكاميرا جديدة فائقة الدقة بـ 12 ميجابكسل مع Center Stage ، والتي تستخدم لضبط الكاميرا الأمامية أثناء مكالمات الفيديو عبر FaceTime.

كما كشفت شركة آبل النقاب عن ساعة 7 Apple Watch Series الجديدة والتي هي، أنحف مع شاشة أكبر بنسبة 20٪ من الإصدار السابق يمكنها عرض نصوص أكثر بنسبة 50٪ وتحتوي أيضًا على لوحة مفاتيح كاملة.