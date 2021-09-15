.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خبير للعربية: أبل فضلت المحافظة على السعر طمعا في زيادة المبيعات

  • الخط
أبل

خبير للعربية: أبل فضلت المحافظة على السعر طمعا في زيادة المبيعات

لهذه الأسباب سهم "أبل" يتجرع مرارة الهبوط بعد آيفون 13

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع "العربية" أن ما كشفت عنه أبل في هواتفها الجديدة، كان متوقعاً لكن "معدل الريفريش السريع"، وهو ما يهم مستخدمي الألعاب الإلكترونية، بجانب دعم شبكة الجيل الخامس كان هو أبرز ما جرى الإعلان عنه.

وأشار إلى "خيبة أمل" تسببت بانخفاض سهم أبل بعد الإعلان أمس، نظراً لعدم ظهور سماعة "أير بود" جديدة وبالتالي كانت عدة توقعات لم تحدث، بجانب عدة تحديات تواجهها الشركة مثل نقص الرقاقات، بجانب الخروج من شركة استثنائية بسبب الجائحة.

وحول عدم رفع الأسعار، توقع البناو أن تكون أبل فضلت المحافظة على السعر لتحقيق مبيعات أفضل مع ظروف وتحديات سوق الهواتف الذكية.

صعود النفط.. برنت يتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى منذ 6 أسابيع طاقة أسعار النفط صعود النفط.. برنت يتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى منذ 6 أسابيع

كشفت شركة أبل عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام، والتي شملت هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

وتتطلع الشركة إلى جذب المستهلكين بإدخال تحسينات على الكاميرا والمعالج بدلاً من تغييرات التصميم الرئيسية.

وبدت سلسلة الهواتف الجديدة مشابهة لجهاز iPhone 12، ولكنها تضمنت رقائق أسرع وأنظمة كاميرا مطورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟ ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟
رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
حادث المهندس المغدور على يد صديقه.. زوجته تروي حادث المهندس المغدور على يد صديقه.. زوجته تروي
عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في عارضة أزياء سعودية تخطف الأنظار في "نيويورك"
صحيفة: الكويت تبدأ خفض رواتب عاملين بنسب تصل لـ50% صحيفة: الكويت تبدأ خفض رواتب عاملين بنسب تصل لـ50%
حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها
فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة! فيديو.. أردني يحطم بنكاً بسبب معاملة!
قبل أن تذهب
مصير مجهول لآلاف اللاجئين الأفغان في باكستان
مصير مجهول لآلاف اللاجئين الأفغان في باكستان
اكتشف المزيد