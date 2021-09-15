خبير للعربية: أبل فضلت المحافظة على السعر طمعا في زيادة المبيعات

اعتبر كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع "العربية" أن ما كشفت عنه أبل في هواتفها الجديدة، كان متوقعاً لكن "معدل الريفريش السريع"، وهو ما يهم مستخدمي الألعاب الإلكترونية، بجانب دعم شبكة الجيل الخامس كان هو أبرز ما جرى الإعلان عنه.

وأشار إلى "خيبة أمل" تسببت بانخفاض سهم أبل بعد الإعلان أمس، نظراً لعدم ظهور سماعة "أير بود" جديدة وبالتالي كانت عدة توقعات لم تحدث، بجانب عدة تحديات تواجهها الشركة مثل نقص الرقاقات، بجانب الخروج من شركة استثنائية بسبب الجائحة.

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وحول عدم رفع الأسعار، توقع البناو أن تكون أبل فضلت المحافظة على السعر لتحقيق مبيعات أفضل مع ظروف وتحديات سوق الهواتف الذكية.

كشفت شركة أبل عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام، والتي شملت هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

وتتطلع الشركة إلى جذب المستهلكين بإدخال تحسينات على الكاميرا والمعالج بدلاً من تغييرات التصميم الرئيسية.

وبدت سلسلة الهواتف الجديدة مشابهة لجهاز iPhone 12، ولكنها تضمنت رقائق أسرع وأنظمة كاميرا مطورة.