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مجموعة ماجد الفطيم تستحوذ على متاجر شوبرايت في أوغندا

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مجموعة ماجد الفطيم
مجموعة ماجد الفطيم
اقتصاد دبي

مجموعة ماجد الفطيم تستحوذ على متاجر شوبرايت في أوغندا

دخلت كارفور السوق الأوغندية في 2019 وتدير الآن متجرين

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، صاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على ستة متاجر في أوغندا من شوبرايت الجنوب أفريقية للبيع بالتجزئة.

كانت شوبرايت ذكرت في الشهر الماضي أنها ستوقف عملياتها في أوغندا ومدغشقر بعد انخفاض قيمة العملة وتراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع التضخم الذي أثر سلبا على دخل الأسر والإيرادات.

وقالت مجموعة ماجد الفطيم، وهي شركة تطوير مراكز تسوق مقرها الإمارات العربية المتحدة وتملك حقوق امتياز كارفور في عشرات البلدان، إنها أبرمت اتفاقا مع شوبرايت للاستحواذ على متاجرها في أوغندا بحلول نهاية هذا العام. ولم تفصح عن قيمة الصفقة.

ودخلت كارفور السوق الأوغندية في 2019 وتدير الآن متجرين. وتعمل شوبرايت في أوغندا منذ 2000.

وعلى مدى الأعوام الماضية شهد قطاع التجزئة في أوغندا تخارج مطرد للشركات الأجنبية، ومعظمها من جنوب أفريقيا، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بفعل جائحة كوفيد-19.

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