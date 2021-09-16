بريطانيا تؤكد على الجرعة الثالثة من "فايرز".. هذه فعاليتها

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن الجرعة الثالثة من لقاح فايرز تنتج أجساما مضادة 10 مرات أكثر من الثانية.

وفي الشهر الماضي، قال باحثون في بريطانيا، إن الحماية التي يوفرها تلقي جرعتين من لقاحات فايزر/بيونتيك وأكسفورد/أسترازينيكا تبدأ في التلاشي في غضون 6 أشهر، مما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية.

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وخلص تحليل بيانات جمعتها شركة تطبيق "زوي كوفيد" إلى أن فاعلية لقاح فايزر انخفضت من 88% بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر. وبالنسبة للقاح أسترازينيكا، انخفضت الفاعلية من 77 إلى 67% بعد أربعة إلى خمسة أشهر، وفق رويترز.

كما استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من مليون مستخدم للتطبيق، وقارنت بين الإصابات التي يعلن عنها أصحابها ممن تلقوا اللقاح والإصابات بين مجموعة لم تتلق اللقاح.