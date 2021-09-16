مالكو وحدات صندوق سويكورب وابل ريت يطلبون عزل المدير

أعلنت شركة سويكورب عن نتائج اجتماع مالكي وحدات صندوق سويكورب وابل ريت يوم أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مالكي الوحدات وافقوا على التقدّم بطلب إلى هيئة السوق المالية لعزل مدير الصندوق وتوقفه عن الدخول في أي استثمارات جديدة أو الحصول على تمويل لحين تعيين مدير صندوق بديل.

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وأضافت أن مالكي الوحدات وافقوا على تفويض فيصل محمد العبدالكريم، ومحمد عبدالله النمر، وذلك للبحث والتفاوض مع مدير بديل للصندوق واستكمال أعمال الصندوق على ألا تزيد مدة البحث والتفاوض عن 60 يوما تقويميا من تاريخ استصدار قرار تعيين الجهة المعنية بالبحث والتفاوض.

وكانت شركة سويكورب قد أعلنت عن تحديث شروط وأحكام صندوق سويكورب وابل ريت.